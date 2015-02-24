Вечером 8 ноября в Петербург придет зима

Пройдут дожди, переходящие в мокрый снег, ожидается сильный ветер.

В понедельник, 8 ноября, синоптическая ситуация в Петербурге будет формироваться под влиянием северной периферии циклона. Сегодня в регион начнут активно поступать холодные арктические воздушные массы. Ожидается облачная погода, пройдут дожди, переходящие в мокрый снег. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, в этот день столбики термометров в городе покажут +2…+4 градусов, в Ленобласти 0…+5. Ветер подует с северо-запада, севера со скоростью 7-12 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.

Синоптик добавил, что в течение дня может наблюдаться так называемый обратный ход температуры. То есть столбики термометров будут понижаться, а не наоборот расти, как это обычно бывает. Предстоящей ночью температура опустится ниже нуля, местами возможна гололедица.

Ранее мы писали, что в Петербурге 8 ноября выпадет до 15% месячной нормы осадков.

Фото: pexels.com