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В Петербурге 8 ноября выпадет до 15% месячной нормы осадков
Сегодня, 8:02
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 8 ноября выпадет до 15% месячной нормы осадков

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Воздух прогреется максимум до +3 градусов.

Теплая осень в Северной столице подошла к концу. Погода в ближайшие дни испортится. Об этом сообщили специалисты из ФГБУ "Северо-Западное УГУМС".

Уже 8 ноября в городе будет господствовать восточный порывистый ветер, также ожидаются дожди и мокрый снег. Воздух прогреется максимум до +3 градусов.

По данным "Яндекс.Погода", сегодня в Петербурге может выпасть до 15% месячной нормы осадков.

В понедельник в Ленобласти также обещают порывистый ветер и мокрый снег.

Фото: Piter.tv

Теги: дожди, погода
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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