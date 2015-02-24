В Петербурге 8 ноября выпадет до 15% месячной нормы осадков

Воздух прогреется максимум до +3 градусов.

Теплая осень в Северной столице подошла к концу. Погода в ближайшие дни испортится. Об этом сообщили специалисты из ФГБУ "Северо-Западное УГУМС".

Уже 8 ноября в городе будет господствовать восточный порывистый ветер, также ожидаются дожди и мокрый снег. Воздух прогреется максимум до +3 градусов.



По данным "Яндекс.Погода", сегодня в Петербурге может выпасть до 15% месячной нормы осадков.

В понедельник в Ленобласти также обещают порывистый ветер и мокрый снег.

Фото: Piter.tv