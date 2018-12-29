Такая ситуация на дорогах Северной столицы образовалась из-за сильного снегопада.

В четверг, 17 января, вечерний Петербург сковали пробки в 10 баллов. Об этом сообщают петербуржцы.

Такая ситуация на дорогах Северной столицы образовалась из-за сильного снегопада, который спровоцировал многочисленные ДТП.

Автобусу не подняться на Пискарёвский путепровод от ЖД Пискарёвка,соответственно,этот выезд на Пискарёвский путепровод блокирован.

На дорогах жуткий гололёд и снежная каша-аккуратнее отмечает горожанин

Кроме того, автолюбители сообщают о том, что стоит Пискаревский в сторону кольца Руставели-Науки, так как на повороте к гаражам в сугробе застряла фура, перекрыв 2 правые полосы. Кроме того, затрудненное движение образовалось на пересечении улицы Подводника Кузьмина и Народного ополчения.

От горожан поступают многочисленные жалобы о плотном движении во всех концах города. Многие из автовладельцев застряли в сугргобах и не могут выехать.

Ранее мы сообщали о том, что На Смольном проспекте водители подрались из-за аварии со снегоуборочной техникой

Фото:ДТП и ЧП Петербург/вк