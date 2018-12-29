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Вечерний Петербург сковали пробки в 10 баллов
Сегодня, 19:21
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IRINA_CHALKINA

Вечерний Петербург сковали пробки в 10 баллов

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Такая ситуация на дорогах Северной столицы образовалась из-за сильного снегопада.

В четверг, 17 января, вечерний Петербург сковали пробки в 10 баллов. Об этом сообщают петербуржцы.

Такая ситуация на дорогах Северной столицы образовалась из-за сильного снегопада, который спровоцировал многочисленные ДТП. 

Автобусу не подняться на Пискарёвский путепровод от ЖД Пискарёвка,соответственно,этот выезд на Пискарёвский путепровод блокирован.
На дорогах жуткий гололёд и снежная каша-аккуратнее

отмечает горожанин

Кроме того, автолюбители сообщают о том, что стоит Пискаревский в сторону кольца Руставели-Науки, так как на повороте к гаражам в сугробе застряла фура, перекрыв 2 правые полосы. Кроме того, затрудненное движение образовалось на пересечении улицы Подводника Кузьмина и Народного ополчения.

От горожан поступают многочисленные жалобы о плотном движении во всех концах города. Многие из автовладельцев застряли в сугргобах и не могут выехать. 

Ранее мы сообщали о том, что На Смольном проспекте водители подрались из-за аварии со снегоуборочной техникой

Фото:ДТП и ЧП Петербург/вк

 

Теги: дтп спб, погода спб, пробки спб
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП,

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