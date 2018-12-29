На Смольном проспекте водители подрались из-за аварии со снегоуборочной техникой

Гололед и снегопад не разубедили водителей устраивать драку на проезжей части.

В Центральном районе Петербурга днем 17 января произошло ДТП с участием снегоуборочной техники. Водитель транспортного средства собирался сдать назад, но не заметил, что к нему практически вплотную приблизился автомобилист. В результате проблема, возникшая на однополосной трассе, заставила временно остановиться сразу нескольких автовладельцев. Об инциденте сообщили пользователи социальных сетей.

Данная история имела продолжение. Недовольные друг другом шоферы продолжили разбираться на проезжей части. В какой-то момент началась драка между мужчинами. Удивленные женщины пытались заставить снимающих на телефон очевидцев помочь им разнять потасовку. Однако, оппонентов быстро успокоил полицейский, успевший вовремя подбежать.

Известно, что авария произошла в половину одиннадцатого дня по Смольному проспекту. Участниками стали самосвал и "Шкода Румстер".

Напомним, что поезда "Аллегро" не смогли вовремя добраться из Хельсинки в Петербург из-за снегопада.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб