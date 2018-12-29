Поезда "Аллегро" не смогли вовремя добраться из Хельсинки в Петербург из-за снегопада

Метель и снегопад заставляют финские компании отказываться от перелетов, а "Аллегро" следовать с заминкой в движении.

Электропоезда "Аллегро", направляющиеся из столицы Финляндии Хельсинки в Петербурге не смогли вовремя прибыть в пункт назначения из-за усиливающегося снегопада. Максимальное опоздание одного из составов составило около 50 минут.

Данные сведения предоставлены официальным сайтом железнодорожной компании VR. По информации от фирмы, только 69 поездов смогли вовремя добраться до цели. Пассажирам остальных "Аллегро" пришлось подождать, пока метель немного не утихнет.

Стоит добавить, что зимняя стихия бушует и на юге соседнего государства. За 17 января в Финляндии выпало в среднем от 10 до 14 сантиметров снега. Авиаперевозчику Finnair пришлось отменить более 40 перелетов.

Напомним, что на трамвайном кольце по Солидарности потребовалась помощь снегоуборочной техники.

Фото: Piter.tv