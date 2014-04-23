Вечерние виды Петербурга показали с башни "Лахта Центра"

За счет подсветки выделяются Петропавловская крепость, Исаакиевский собор, Смольный и телебашня.

С башни "Лахта Центра" петербуржцам показали вечерние виды города. Кадрами поделились в tg-канале "АстроФотоБолото : Атмосферное" 20 августа.

С высоты небоскреба видны и спальные районы, и исторический центр Северной столицы.

Заметно преобразился морской фасад, Западный скоростной диаметр словно река, по которой течет непрерывный транспортный поток. Кипит вечерняя жизнь и на воде, снуют ракеты и катера. Tg-канал "АстроФотоБолото : Атмосферное"

За счет подсветки выделяются Петропавловская крепость, Исаакиевский собор, Смольный и телебашня.

В ночь на сегодня петербуржцы наблюдали суперлуние.

Фото: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное (Екатерина Стрельникова, Дарина Соболь)