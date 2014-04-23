Вечерние виды Петербурга показали с башни "Лахта Центра"

С башни "Лахта Центра" петербуржцам показали вечерние виды города. Кадрами поделились в tg-канале "АстроФотоБолото : Атмосферное" 20 августа.
С высоты небоскреба видны и спальные районы, и исторический центр Северной столицы.
Заметно преобразился морской фасад, Западный скоростной диаметр словно река, по которой течет непрерывный транспортный поток. Кипит вечерняя жизнь и на воде, снуют ракеты и катера.
Tg-канал "АстроФотоБолото : Атмосферное"
За счет подсветки выделяются Петропавловская крепость, Исаакиевский собор, Смольный и телебашня.
В ночь на сегодня петербуржцы наблюдали суперлуние.
Фото: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное (Екатерина Стрельникова, Дарина Соболь)
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