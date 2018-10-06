В Таврическом дворце открылась весенняя сессия Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

Вечером в четверг, 15 апреля, вечерние пробки в Петербурге усугубила международная встреча, сообщил "Мегаполис".

Утром было перекрыто Пулковское шоссе, водители стояли более 20 минут, пробка длилась до обсерватории. Потом перекрыли Синопскую и Смольную набережные, внезапно и не объясняя причин. Люди, которые поехали в объезд, усложнили и без того плотные потоки.

Водителей не предупреждали о перекрытиях движения. Как оказалось, причиной стала открывшаяся в Таврическом дворце весенняя сессия Межпарламентской Ассамблеи СНГ под председательством главы Совета Федерации Валентины Матвиенко. Среди участников были председатели парламентов Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Молдавии и Узбекистана. В частности, Синопскую набережную закрывали для проезда кортежей.

Сегодняшней темой заседания стала тема "Глобальные вызовы и угрозы в условиях пандемии COVID-19. Терроризм и насильственный экстремизм"

Учитывая, что и завтра будут пленарные заседания, водителям стоит заранее продумать маршрут проезда по центру города.

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Фото: Piter.TV