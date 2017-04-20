Органный концерт в Таврическом дворце

Петербуржцев и гостей города в четверг приглашают на волшебный вечер в Таврический дворец, где изысканная скромность и простота фасадов будет контрастировать с исключительной роскошью и великолепием внутреннего убранства. Для посетителей прозвучат шедевры классической музыки в исполнении органа и виртуозных музыкантов.
На концерте 1 августа сыграет одна из известнейших органистов Петербурга, выступающая на лучших концертных площадках России и Европы, Ольга Котлярова. В настоящее время она является ведущим мастером сцены ГБУК "Петербург-концерт". За игру на гитаре ответит Александр Вулла – известный музыкант и композитор, солист "Петербург-концерта".
В программе концерта – А. Вивальди, И. С. Бах, В. А. Моцарт и другие.
Фото: pxhere
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