Органный концерт в Таврическом дворце

В Таврическом дворце 1 августа пройдет органный концерт. Мероприятие начнется в 19:00. Для слушателей старше 6 лет.

Петербуржцев и гостей города в четверг приглашают на волшебный вечер в Таврический дворец, где изысканная скромность и простота фасадов будет контрастировать с исключительной роскошью и великолепием внутреннего убранства. Для посетителей прозвучат шедевры классической музыки в исполнении органа и виртуозных музыкантов.

На концерте 1 августа сыграет одна из известнейших органистов Петербурга, выступающая на лучших концертных площадках России и Европы, Ольга Котлярова. В настоящее время она является ведущим мастером сцены ГБУК "Петербург-концерт". За игру на гитаре ответит Александр Вулла – известный музыкант и композитор, солист "Петербург-концерта".

В программе концерта – А. Вивальди, И. С. Бах, В. А. Моцарт и другие.

Фото: pxhere