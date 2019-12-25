Вечеринка на Финском заливе завершилась массовым удалением "сториз"

Мероприятие вышло из-под контроля в "дружеском" формате.

В ночь на 27 июня на Ласковом пляже в Курортном районе Петербурга состоялась дружеская вечеринка городской музыкальной промо-группы. Организаторы попытались предупредить будущих гостей мероприятия о нормах поведения в своем обращении.

Едем весело, ведем себя достойно. Если что, вам помогут. Помните, что рядом будут дети и люди, которые приедут на отдых. Не падайте лицом в песок и, по возможности, не лезьте далеко в воду - отметили в анонсе мероприятия.

Однако размах для камерного выступления с диджей-сетами оказался внушительным. Всего в пиковые моменты число участников мероприятия превысило сотню человек. Телеграм-канал о клубной жизни в Петербурге под названием "БОГЕМА ПИТЕР$КАЯ" написал, что после мероприятия у его организатора появились "проблемы с законом", из-за чего посетивших мероприятие просят удалить упоминания о событии в соцсети Instagram – посты и "сториз".

Отметим, что в эту же ночь петербургских тусовщиков можно было найти на улице Рубинштейна. За ночь до этого с проверкой на барную улицу пришла полиция.

Фото: Instagram / @spbpassion_music