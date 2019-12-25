Вечер живого джаза JazzLike

Все пришедшие смогут "оказаться" в Нью-Йорке 70-х. Выступающие выкладываются по максимуму, так как для них важно, какие впечатления получают их зрители. Каждому гостю выдается пять жетончиков для игровых автоматов, которые можно использовать в перерыве между отделениями. Зрителей просим не забывать о средствах индивидуальной защиты
Место: Музей советских игровых автоматов (пл. Конюшенная, д. 2В)
Цена: от 650 рублей
Ограничения по возрасту: 6+
Фото: ВК/ igoevent.com: Санкт-Петербург
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