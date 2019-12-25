Вдову актера Виктора Проскурина выселили из столичной квартиры

Женщина переедет в Петербург и не будет бороться за недвижимость.

Как стало известно в воскресенье, 12 июля, гражданскую жену погибшего актера Виктора Проскурина выселили из квартиры близкие родственники.

По информации некоторых СМИ, Ирина Хонда занимается переездом в Петербург и борьбу за недвижимость вести не будет: совместное проживание в квартире 10 лет не дает право женщине считать ее своей собственностью, потому как актер приобрел квартиру до того, как они стали жить вместе.

Эксперты оценивают недвижимость в 20 миллионов рублей. По закону права на квартиру принадлежат одной из бывших супруг артиста.

Ранее мы писали, что на 69-м году жизни скончался актёр Виктор Проскурин.

Фото: Википедия