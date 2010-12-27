Вдова боксера Дадашева так и не рассказала сыну о смерти отца

Спортсмен погиб в июле этого года после боя в США.

Вдова боксера Максима Дадашева, погибшего в июле этого года после боя в США, так и не рассказала сыну о смерти отца. Об этом пишет "Фонтанка".

Женщина призналась, что не может набраться смелости, чтобы рассказать ребенку трагическую новость. Детский психолог посоветовал придумать некую сказку, чтобы сообщить мальчику о смерти отца. Например, можно сказать, что папа на небе выполняет какую-то миссию.

Поединок между Максимом Дадашевым и пуэрториканцем Субриэлем Матиасом состоялся в ночь на 20 июля в США. В 11-м раунде бой остановил секундант российского спортсмена, так как тот пропускал слишком много ударов. По дороге в раздевалку Дадашеву стало плохо, его экстренно госпитализировали с подозрением на отек мозга.

В больнице боксеру провели трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому. 23 июля спортсмен скончался от полученных травм. Неделю назад Дадашева посмертно наградили золотой медалью Евразийской федерации профессионального бокса (ЕВР).

Ранее мы писали, что умер французский актер из фильма "Игрушка" Мишель Омон.

Фото: Instagram / dadasheva_e