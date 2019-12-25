Вдова Магомаева оценила выбор актера для сериала о ее муже

Изначально к новости о съемках она отнеслась неоднозначно.

Оперная певица Тамара Синявская оценила выбор актера для сериала о ее муже – короле советской эстрады Муслиме Магомаеве. Она отметила, что изначально отнеслась к новости о съемках байопика неоднозначно. Об этом пишет KP.RU.

Главная роль в сериале досталась сербскому актеру Милошу Биковичу. По мнению Синявской, он больше всех соответствует образу певца. Она отметила в Милоше что-то, что было в его "несуетном движении, мягкой интонации", возможно, повлияло на ее выбор внешнее сходство.

Саму Синявскую в сериале "Магомаев" играет Ирина Антоненко. Оперная дива отметила, что была консультантом на съемках и видела несколько мизансцен с актерами.

Премьера биографического фильма о Муслиме Магомаеве с Биковичем и Антоненко состоялась на Первом канале 9 марта. Действие в ленте разворачивается в конце 1960-х гг. и охватывает время, когда Муслим познакомился с Тамарой.

Фото: Википедия, кадры из трейлера YouTube / iVideos