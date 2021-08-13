Вдоль реки Карповки обновили еще один участок прогулочной зоны

Здесь установили гамаки и лежаки, сделали спуск к воде и ограждение с фонарями.

На набережной Карповки строители обновили еще один участок прогулочной зоны. Они сдали работы на территории от Песочной набережной до Барочного моста. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по благоустройству Петербурга.

Здесь установили гамаки и лежаки, сделали спуск к воде и ограждение с фонарями.

Также здесь есть оборудованная кинологическая площадка. Пока она единственная в районе. Горожане смогут на набережной выгуливать и тренировать собак.

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Фото: ВКонтакте / Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга