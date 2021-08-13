Вдоль реки Карповки обновили еще один участок прогулочной зоны

На набережной Карповки строители обновили еще один участок прогулочной зоны. Они сдали работы на территории от Песочной набережной до Барочного моста. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по благоустройству Петербурга.
Здесь установили гамаки и лежаки, сделали спуск к воде и ограждение с фонарями.
Также здесь есть оборудованная кинологическая площадка. Пока она единственная в районе. Горожане смогут на набережной выгуливать и тренировать собак.
Ранее на Piter.tv: в Выборгском районе Петербурга обустроят новую скейт-площадку.
Фото: ВКонтакте / Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
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