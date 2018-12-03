У Черной речки появится парковая зона за 300 млн рублей

Проект создан, осталось найти средства.

В Петербурге может появиться еще одна парковая зона. По словам главы администрации Приморского района города Николая Цеда, для этой цели выбран участок от набережной Черной речки по Богатырскому проспекту до Коломяжского путепровода. Ранее с просьбой облагородить территорию в Смольный обращались местные жители. Они хотели видеть там детские площадки, пешеходные дорожки, скамейки и спортивный инвентарь.

На данный момент известно, что проектная документация создана. На строительство объекта чиновники потратят около 300 миллионов рублей. Однако вопрос финансирования парка еще не решен.

Напомним, что в рамках программы по благоустройству и формированию комфортной городской среды около Черной речки к 2021 год создадут скейт-парк.Инициатива разрабатывается с подачи местных жителей.

Ранее Piter.tv писал о том, что некоторые зоны "Парка Монрепо" закроют на реставрацию.

Фото: Piter.tv

