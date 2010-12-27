Некоторые зоны "Парка Монрепо" закроют на реставрацию

Представители «Парка Монрепо» не назвали дату завершения реставрации.

Музей-заповедник "Парк Монрепо" закрывает часть парка на реставрацию. Посетители смогут посещать лишь некоторые объекты зеленой зоны. Об этом сообщила пресс-служба музея-заповедника в социальной сети "ВКонтакте".

Администраторы сообщества поделились специальной картой, на которой выделены красным зоны, закрытые для посещения граждан. Пока парк работает не в полную силу, граждане жалуются в комментариях.

Вам не стыдно? Сколько ещё можно реставрировать-разрушать? Или ещё не все спилили? - высказался местный житель

Пока неизвестно как долго парк будет частично закрыт на реставрацию.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Кингисеппе таможенники поймали мужчину с 50 кг парфюмерии.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти