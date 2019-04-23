Вблизи крепости Орешек перевернулось судно с тремя пассажирами

Сообщается, что один человек погиб. Остальных пассажиров удалось спасти.

В субботу, 31 июля, судно с тремя пассажирами перевернулось вблизи крепости "Орешек", которая находится в истоке реки Невы в Ладожском озере в Ленобласти. Один человек погиб. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

В сообщении говорится, что инцидент произошел около 13.00, "два пассажира спасены, третьего спасти не удалось". На место происшествия уже выехали следователи и криминалисты. На данный момент проводится проверка. Сообщается, что тело погибшего уже обнаружено.

Ранее мы писали, что неизвестный выстрелил в теплоход на набережной реки Мойки. Предполагается, что выстрел был сделан из пневматического оружия.

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