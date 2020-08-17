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Неизвестный выстрелил в теплоход на набережной реки Мойки
Сегодня, 10:15
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Неизвестный выстрелил в теплоход на набережной реки Мойки

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Предполагается, что выстрел был сделан из пневматического оружия.

Полиция Петербурга получила сообщение о стрельбе по окну теплохода на набережной реки Мойки. Прибывшие на место полицейские подтвердили: отверстие есть. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Теплоход "Фонтанка 1" был припаркован у дома №70. Капитан теплохода рассказал о том, что выстрел из пневматического оружия был сделан, когда судно проплывало мимо дома №30 29-го июля. 

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что с 7 августа по Неве можно будет прокатиться за 100 рублей. 

Фото: Piter.TV

Теги: стрельба, теплоход, хулиганство
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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