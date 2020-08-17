Неизвестный выстрелил в теплоход на набережной реки Мойки

Предполагается, что выстрел был сделан из пневматического оружия.

Полиция Петербурга получила сообщение о стрельбе по окну теплохода на набережной реки Мойки. Прибывшие на место полицейские подтвердили: отверстие есть. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Теплоход "Фонтанка 1" был припаркован у дома №70. Капитан теплохода рассказал о том, что выстрел из пневматического оружия был сделан, когда судно проплывало мимо дома №30 29-го июля.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что с 7 августа по Неве можно будет прокатиться за 100 рублей.

Фото: Piter.TV