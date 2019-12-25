Вася Колокольцев "заминировал" все детские сады Петербурга

Также эвакуируются Петродворцовый, Сестрорецкий районные суды.

Во вторник, 18 февраля, стало известно о том, что в Петербурге утро вновь ознаменовалось массовыми эвакуациями. На этот раз некий Вася Колокольцев "попросил на выход" воспитанников детских садов. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.

В электронном письме Василий "заминировал" более 40 детских садов Петербурга. Также в настоящее время эвакуируются Петродворцовый и Сестрорецкий районные суды. С начала года сегодня 24 день эвакуаций.

Отметим, что ранее анонимные "минеры" Петербурга перешли на Яндекс.почту. Электронные письма с угрозами приходят сразу с трех адресов.

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