Анатолий Вассерман запустил на YouTube-канале шоу "Вынос мозга"

В дебютном выпуске появились рэперы Паша Техник и Thrill Pill.

Телеведущий Анатолий Вассерман запустил на YouTube-канале собственное шоу. Программа называется "Вынос мозга". В дебютном выпуске приняли участие рэперы Паша Техник и Thrill Pill.

Правила шоу просты: Вассерман зачитывает героям фразы, а те должны угадать, правдивы они или нет. В случае верного ответа в лицо соперника выстреливает пушка. А если уж ответил неверно, то получай сам по лицу.

Ранее мы писали, что на просторах интернета появился официальный трейлер второй части "Фантастических тварей".

Видео: YouTube / ВЫНОС МОЗГА