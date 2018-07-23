На просторах интернета появился официальный трейлер второй части "Фантастических тварей"

Премьера фильма в России состоится 15 ноября 2018 года.

В сети появился официальный трейлер фильма "Фантастические твари. Преступление Грин-де-Вальда". Ролик был впервые продемонстрирован компанией Warner Bros на международном фестивале Comic Con.

Этот фильм стал продолжением первой части "Фантастических тварей". Согласно сюжету, Альбус Дамблдор просит своего ученика Ньюта Саламандера выследить Грин-де-Вальда. Злодей стремится к господству над волшебным миром, и если его не остановить, то может случиться ужасное.

В трейлере появляется создатель философского камня Николас Фламель. Его имя не раз упоминалось в первой книге о Гарри Поттере. Премьера фильма "Фантастические твари. Преступление Грин-де-Вальда" состоится в России 15 ноября 2018 года.

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Видео: YouTube / WBRussia