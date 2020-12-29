Вассерман считает, что ограничения в Петербурге снимут в середине 2021 года

В субботу, 2 января, журналист, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман поделился с "Рен ТВ" предположением, что ограничения в Петербурге снимут в середине 2021 года.
Вассерман считает, что именно к этому времени горожане смогут приобрести достаточный уровень иммунитета. Публицист уточнил, что в масштабах стран и континентов процесс займёт годы, даже когда вакцин будет достаточно. Что касается России, то снятие ограничений можно ожидать только к концу года. По его мнению, вакцина "Спутник-V" может снизить вероятность заражения коронавирусом в 10-20 раз на пару лет, а также исключает тяжёлые ход болезни.
Ранее мы писали, что карантин в Петербурге сравнили с последствиями чумы в Лондоне.
Фото: Piter.TV
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