Василий Уткин назвал лучшего тренера в истории футбола.

Под его руководством сборная Голландии стала чемпионом Европы в 1988 году.

Футбольный комментатор Василий Уткин в своем YouTube-канале рассказал, кого считает лучшим футбольным тренером за всю историю.

Не буду оригинален, но считаю, что Ринус Михелс действительно величайший тренер всех времен. Его нельзя в полной мере считать изобретателем тотального футбола, но мы и не разбирали вопрос об изобретении тотального футбола. Он его роскошно представил и сделал достоянием всех на самом высоком уровне. Михелс очень долго работал. Вообще, это какая-то черта голландских тренеров. Для них это стало образом жизни. Так можно сказать про Гуса Хиддинка, Дика Адвоката и Йохана Кройфа. Величие Михелса неоспоримо, оно поддается изучению. Василий Уткин, футбольный комментатор

Ринус Михелс - бывший голландский тренер. Основных успехов он добился у руля "Аякса", с которым четыре раза побеждал в национальном первенстве и завоевал Кубок европейских чемпионов в сезоне 1970/71. В 1988 году Михелс привел сборную Голландии к победе на чемпионате Европы. В финале его команда обыграла сборную СССР со счетом 2:0. Михелс умер 3 марта 2005 года в возрасте 77 лет после операции на сердце.

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Видео: YouTube / Василий Уткин