Василеостровский районный суд не стал арестовывать активиста Иванкина

По данным отдела дознания, 19 сентября около 18:49 Иванкин с неизвестными людьми наклеил на надгробия могил на Смоленском кладбище фотографии чиновников, ведущих и артистов.

Василеостровский районный суд не стал арестовывать активиста "Агит России", подозреваемого в надругательстве над телами усопших на Смоленском кладбище в Петербурге. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Отдел дознания обратился в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. По данным отдела дознания, 19 сентября около 18:49 Иванкин с неизвестными людьми наклеил на надгробия могил на Смоленском кладбище фотографии чиновников, ведущих и артистов. Таким образом, Иванкин, используя могилы усопших при совершении хулиганской выходки, осквернил их.

Прокуратура поддержала дознание. Однако, суд дознанию и прокуратуре отказал.

Фото: Telegram/ Агит Россия