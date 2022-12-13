Вашингтон заявил, что обсуждает с Пекином возможность визита министров финансов США в КНР

Джон Кирби рассчитывает на экономическое сотрудничество между США и КНР.

В Американской администрации при президенте Джо Байдене заявили о том, что обсуждают совместно с коллегами из Пекина возможность официального рабочего визита министров финансов и торговли США Джанет Йеллен и Джины Раймондо в КНР. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге в Белом доме местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Чиновник пояснил прессе, что пока что в подвешенном состоянии остается поездка государственного секретаря Энтони Блинкена в эту страну.

Важно, чтобы мы держали эти каналы связи открытыми, особенно сейчас, когда напряженность настолько высока. Мы все еще хотим, чтобы госсекретарь Блинкен вернулся в Пекин. Тот визит был отложен, он не был отменен. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Джон Кирби добавил на мероприятии о том, что министры США должны обсудить в Китае экономические вопросы. Белый дом анонсировал разговор Байдена с Си Цзиньпином "в свое время".

Фото и видео: YouTube / CNBC Television