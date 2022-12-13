Белый дом анонсировал разговор Байдена с Си Цзиньпином "в свое время"

Джон Кирби рассказал о планах властей США по тому, чтобы держать каналы связи с КНР открытыми.

Американская администрация при президенте Джо Байдене анонсировал разговор лидера Белого дома с китайским председателем Си Цзиньпином "в свое время". Соответствующее заявление в эфире местного телеканала FOX News сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности в Вашингтоне Джон Кирби. Чиновник напомнил о том, что власти страны намерены держать каналы связи с Пекином открытыми. Таким образом эксперт ответил на вопрос ведущего о планах между главами КНР и США в связи с предстоящим официальным визитом Си Цзиньпинв в Москву. Это особенно важно в тот момент, когда отношения между странами напряжены.

Вы слышали, что он сам несколько дней назад сказал, что намерен договориться о новой возможности с председателем КНР Си Цзиньпином. Я думаю, что это произойдет в свое время, когда момент будет подходящим. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

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Фото и видео: YouTube / FOX News

