В США не видят свидетельств подготовки беспорядков из-за возможного ареста Трампа

Американские власти не видят свидетельств подготовки массовых беспорядков из-за возможного ареста бывшего президента страны Дональда Трампа, однако Вашингтон внимательно следит за происходящим и мониторит ситуацию на фоне подобных сообщений в СМИ. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала FOX News сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома при президенте Джо Байдене Джон Кирби. Чиновник рассчитывает на то, что если акции все же будут проведены, то они будут вестись в мирном ключе.
Мы всегда отслеживаем ситуацию максимально возможно. Мы, разумеется, не хотели бы какого-либо насилия. Надеемся, что если будут какие-то протесты по каким-либо вопросам, они будут мирными.
Джон Кирби, сотрудник Белого дома
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Фото и видео: YouTube / FOX News
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