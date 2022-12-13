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В США не видят свидетельств подготовки беспорядков из-за возможного ареста Трампа

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Джон Кирби заметил, что у него нет никаких свидетельств подготовки таких протестов в стране из-за комментариев политика.

Американские власти не видят свидетельств подготовки массовых беспорядков из-за возможного ареста бывшего президента страны Дональда Трампа, однако Вашингтон внимательно следит за происходящим и мониторит ситуацию на фоне подобных сообщений в СМИ. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала FOX News сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома при президенте Джо Байдене Джон Кирби. Чиновник рассчитывает на то, что если акции все же будут проведены, то они будут вестись в мирном ключе.

Мы всегда отслеживаем ситуацию максимально возможно. Мы, разумеется, не хотели бы какого-либо насилия. Надеемся, что если будут какие-то протесты по каким-либо вопросам, они будут мирными. 

Джон Кирби, сотрудник Белого дома

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Фото и видео: YouTube / FOX News

Теги: арест, белый дом, джон кирби, дональд трамп, массовые беспорядки
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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