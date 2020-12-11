Варнава назвала причину ухода из Comedy Woman

Артистка хочет развиваться как актриса.

Российская телеведущая и актриса Екатерина Варнава в эфире Comedy Club назвала причину своего ухода из шоу Comedy Woman. Артистка призналась, что хочет пересмотреть свои взгляды на жизнь и развиваться как актриса.

"Так случилось в моей жизни, что Comedy Woman закончился. И началась в моей жизни эпопея с животными. Я закончила с проститутками и эскортницами. И теперь я перешла на животных", - пошутила Варнава.

Отсылка к животным оказалась ироничным намеком Варнавы на ее новую роль в спектакле "Бульба. Пир". В этом проекте артистка играет собаку. Спектакль показывается в Театре на Малой Бронной.

В свою очередь Гарик Мартиросян пошутил, что Варнава сменила творческий курс после проекта "Орел и Решка". Якобы она слишком много времени провела "в гостях" у наркобарона Пабло Эскобара.

О закрытии шоу Comedy Woman стало известно осенью 2020 года. Одна из первых об этом заговорила Надежда Ангарская. Она предположила, что проект мог себя изжить, а может приносил недостаточно денег.

Ранее мы писали, что подписчики Собчак в Instagram обеспокоены ее сильным похудением.

Фото: Instagram / kativarnava