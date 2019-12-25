Подписчики Собчак в Instagram обеспокоены ее сильным похудением

Слухи о беременности телеведущей сразу отпали.

Телеведущая и блогер Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию со своего отдыха в Мексике. На снимке Ксения позирует в светлом открытом сарафане. Подписчики телеведущей сразу отметили, как она сильно похудела, и выразили обеспокоенность этим фактом.

"Совсем тростинка стала", "Ксюша, ты чего так похудела то?", "Похоже, была детокс-неделька", "Какая худая", "Вы прям совсем худенькая стали, может [поесть]", - написали комментаторы под фотографией.

При этом слухи о беременности Собчак сразу отпали. Однако теперь общественность интересует ее приближающаяся "анарексия".

"Ксюндель уже совсем анарекс", "Совсем исхудала мать, надо бы поднабрать", - отметили подписчики.

Ранее Ксения Собчак едва не попала в перестрелку в Мексике.

Фото: Instagram / xenia_sobchak