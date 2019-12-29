Блогер Варламов назвал Шушары "маленькой Швейцарией"

Он признался, что с первых минут его "сердечко было похищено этим шикарным местом".

Блогер Илья Варламов "спел оду" поселку Шушары в Петербурге. Он назвал его "маленькой Швейцарией", пояснив, что с первых минут его "сердечко было похищено этим шикарным местом".

Варламов пояснил, почему сравнил Шушары с Швейцарией. Он раскрыл небольшой секрет: "Хочешь побыстрее продать квартиры в новом районе, назови его "маленький". Так на карте РФ появились маленький Париж, Голландия, Англия и Швейцария.

Он уточнил, что зачастую эти названия даются районам незаслуженно. По мнению блогера, иногда "скверный и убогий" район получает благородное название. Однако в случае с Шушарами, Варламов считает, все справедливо.

Блогер напомнил, что Шушары – совсем молодой район, где новенькие красивые дома свободно стоят среди бескрайних полей. Люди там не толпятся, а идут гордо, соблюдая дистанцию. "Дух захватывает", - заключил он.

Ранее мы писали, что блогер Илья Варламов посмеялся над новостройкой в Шушарах.

Фото: Instagram / varlamov