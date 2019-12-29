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Блогер Варламов назвал Шушары "маленькой Швейцарией"
Сегодня, 12:07
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Alena_Zinovieva

Блогер Варламов назвал Шушары "маленькой Швейцарией"

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Он признался, что с первых минут его "сердечко было похищено этим шикарным местом".

Блогер Илья Варламов "спел оду" поселку Шушары в Петербурге. Он назвал его "маленькой Швейцарией", пояснив, что с первых минут его "сердечко было похищено этим шикарным местом".

Варламов пояснил, почему сравнил Шушары с Швейцарией. Он раскрыл небольшой секрет: "Хочешь побыстрее продать квартиры в новом районе, назови его "маленький". Так на карте РФ появились маленький Париж, Голландия, Англия и Швейцария.

Он уточнил, что зачастую эти названия даются районам незаслуженно. По мнению блогера, иногда "скверный и убогий" район получает благородное название. Однако в случае с Шушарами, Варламов считает, все справедливо.

Блогер напомнил, что Шушары – совсем молодой район, где новенькие красивые дома свободно стоят среди бескрайних полей. Люди там не толпятся, а идут гордо, соблюдая дистанцию. "Дух захватывает", - заключил он.

Ранее мы писали, что блогер Илья Варламов посмеялся над новостройкой в Шушарах.

Фото: Instagram / varlamov

Теги: блогер, илья варламов, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 2 )

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Аноним
Сегодня 13:25

Друзья... все не так

Варламов язвительно тролит ситуацию в Шушарах.

почитайте сами)

https://varlamov.ru/3810621.html

Видимо в piter.tv очень любят извращять инфрмацию

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Аноним
Сегодня 13:43

Бездельник, жулик и просто нездоровый психически человек (как и любой"блогер") делает деньги на глупости и тупости части населения.

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Аноним
Сегодня 13:16

кто то проплатил что ли,  Шушарам с полями и грязью от строек лет 500 до Швейцарии.

у меня там квартира , так что пусть не поёт!

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Аноним
Сегодня 13:15

Про дикие пробки утром и вечером в Шушарах он не уточнил...

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Аноним
Сегодня 13:22

Никто не оценил ***** от Варламова ?)) 

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 13:26

Шюшарь ухбеки живут в уентри а шющарь это где

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 13:32

странно, что слово ст#б не разрешают писать...

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Аноним
Сегодня 13:28

Шикарный троллинг....

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