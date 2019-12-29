Блогер Варламов назвал Шушары "маленькой Швейцарией"

Блогер Илья Варламов "спел оду" поселку Шушары в Петербурге. Он назвал его "маленькой Швейцарией", пояснив, что с первых минут его "сердечко было похищено этим шикарным местом".
Варламов пояснил, почему сравнил Шушары с Швейцарией. Он раскрыл небольшой секрет: "Хочешь побыстрее продать квартиры в новом районе, назови его "маленький". Так на карте РФ появились маленький Париж, Голландия, Англия и Швейцария.
Он уточнил, что зачастую эти названия даются районам незаслуженно. По мнению блогера, иногда "скверный и убогий" район получает благородное название. Однако в случае с Шушарами, Варламов считает, все справедливо.
Блогер напомнил, что Шушары – совсем молодой район, где новенькие красивые дома свободно стоят среди бескрайних полей. Люди там не толпятся, а идут гордо, соблюдая дистанцию. "Дух захватывает", - заключил он.
Ранее мы писали, что блогер Илья Варламов посмеялся над новостройкой в Шушарах.
Фото: Instagram / varlamov
Обсуждение ( 2 )
Друзья... все не так
Варламов язвительно тролит ситуацию в Шушарах.
почитайте сами)
https://varlamov.ru/3810621.html
Видимо в piter.tv очень любят извращять инфрмацию
Бездельник, жулик и просто нездоровый психически человек (как и любой"блогер") делает деньги на глупости и тупости части населения.
кто то проплатил что ли, Шушарам с полями и грязью от строек лет 500 до Швейцарии.
у меня там квартира , так что пусть не поёт!
Про дикие пробки утром и вечером в Шушарах он не уточнил...
Никто не оценил ***** от Варламова ?))
Шюшарь ухбеки живут в уентри а шющарь это где
странно, что слово ст#б не разрешают писать...
Шикарный троллинг....