Блогер Илья Варламов посмеялся над новостройкой в Шушарах

Он написал, что в Петербурге красиво.

Блогер-урбанист Илья Варламов пошутил об новостройке в Шушарах. Он выложил в социальную сеть фотографию с многоэтажным зданием в одном из спальных районов города и саркастически ее подписал. Гость из Москвы заявил, что сейчас находится в Петербурге, а тут красиво. При этом надпись "красиво" он также разместил на снимке ми выделил ее черным цветом.

Местные жители предположили, что внимание Варламова привлекла многоэтажка по Новгородскому проспекту, 7. Стоит отметить, что блогер не позволил себе никаких негативных высказываний в адрес представителей строительной отрасли. Петербуржцы посоветовали мужчине осмотреть и другие "достопримечательности", которые можно найти в Озерках или Мурино, на окраинах города.

Ранее Варламов не оценил замену светильников на "Площади Ленина".

Фото: Вконтакте/Илья Варламов

