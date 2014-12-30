Предполагается, что за зданием должны следить представители СПбГУ.

Вандалы разрушают исторический особняк Нобеля в Петербурге, расположенный на Пироговской набережной. Разбором ситуации занялись на портале "Фонтанка". Сам особняк XIX века находится оперативном управлении СПбГУ, однако фотографы в соцсетях зафиксировали следы появления вандалов.

Камины в историческом здании разбиты и исписаны, рояль, пианино и предметы интерьера разломаны. Одно только изваяние Владимира Ленина осталось в целости.

В марте 2014 года комитет по охране памятников (КГИОП) заключил с СПбГУ договоренность, по которой университет до 25 марта 2019 года был обязан выполнить ремонт с приспособлением для современного использования. В декабре 2018 года КГИОП выдал пользователю задание, на этом спасение здания заглохло.

Ранее мы сообщали о том, что реставраторы Государственного музея городской скульптуры привели в порядок сфинксов на Египетском мосту, которых в феврале 2021 года облили черной краской.

Фото: Instagram / @isgerd_urbex (Александра Мазур)