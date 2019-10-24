Вандалы испортили надгробия на кладбище у Александро-Невской лавры

Виновники пока не установлены.

Неизвестные осквернили могилы советских граждан, которые были похоронены на кладбище у Александро-Невской лавры. Вандалы внесли "коррективы" в надписи на надгробиях черной краской. Информацией об этом поделился пользователь сообщества "Пикабу" под ником Valtor70,

Хулиганы приписали умершим звания, которых у них не было, а некоторым исправили фамилию. Узнать, кто стоит за этими действиями, пока не удалось.

Автор публикации обратился с жалобой в администрацию города.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что закрашенное граффити на Херсонской расстроило петербуржцев.

Фото: pikabu.ru