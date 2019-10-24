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Вандалы испортили надгробия на кладбище у Александро-Невской лавры
Сегодня, 23:00
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nadezhda_sib

Вандалы испортили надгробия на кладбище у Александро-Невской лавры

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Виновники пока не установлены.

Неизвестные осквернили могилы советских граждан, которые были похоронены на кладбище у Александро-Невской лавры. Вандалы внесли "коррективы"  в надписи на надгробиях черной краской. Информацией об этом поделился пользователь сообщества "Пикабу" под ником Valtor70, 

Хулиганы приписали умершим звания, которых у них не было, а некоторым исправили фамилию. Узнать, кто стоит за этими действиями, пока не удалось. 

Автор публикации обратился с жалобой в администрацию города. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что закрашенное граффити на Херсонской расстроило петербуржцев

Фото: pikabu.ru

Теги: кладбище, надгробия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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