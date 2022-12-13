Ван И: Пекин никогда не смирится с давлением США на российско-китайские отношения

Глава МИД КНР призвал Москву в стратегическому партнерству.

Китайский министр по иностранным делам, руководитель канцелярии комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по внешней политике Ван И рассказал о том, что Пекин никогда не смирится с американским давлением на российско-китайские отношения. Соответствующее обещание дипломат сделал в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным в Кремле. От российской делегации в мероприятии также приняли участие глава МИД РФ Сергей Лавров и секретарь Совета Безопасности николай Патрушев. Гости Москвы сочли в рамках дискуссии, что двусторонние контакты выдержали попытки давления как со стороны США, так и международного сообщества.

Наши отношения не направлены на третьи страны, не подвержены давлению третьих сторон. У нас есть крепкий фундамент и в экономике, и в политике, и в культуре. Ван И, китайский министр

Ван И добавил, что его страна готова укреплять стратегическое сотрудничество с Россией по всем направлениям в национальных интересах КНР и РФ, а также на благо всего мира. Дипломат надеется расширить политическое взаимное доверие и стратегическое сотрудничество на практике.

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Фото и видео: Kremlin.ru