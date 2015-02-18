Valve показала тизер новой версии Diretide

Ивент может выйти вместе с второй частью Battle Pass 2022.

Компания Valve показала тизер новой версии проекта Diretide, получившей название Season"s Greevilings. Известно, что речь идет о выходе второй части компьютернойи игры Battle Pass 2022. Видеозапись была продемонстрирована на международном мероприятии The International 2022. В ролике показано, что пользователям снова придется сражаться за конфеты, которые позже можно будет обменять на специальные награды в лавке. Это обновление будет доступно во второй части боевого пропуска. Также геймеры получат возможность кататься на пингвинах. Напомним, что даты проведения внутриигрового события не были названы создателями ивента. Вероятно, мероприятия начнутся вместе со стартом второй части Battle Pass 2022, выход которой запланирован на 3 ноября 2022 года.

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Фото и видео: YouTube / dotatvru