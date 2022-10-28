Посмотреть короткометражку можно на сервисе Disney+.

Американская мультипликационная компания Disney выпустила первый бодипозитивный анимационный фильм о балерине-толстушке. речь идет о короткометражном проекте, получившем название Reflect ("Отражение"). История посвящена дисморфофобии. В центре сюжета оказывается полная танцовщица Бьянка, которая пытается бороться с собственным отражением в зеркале. Одновременно с этим она преодолевает страх и сомнения за счет использования внутренней силы, грации и мощи. Режиссером мультфильма выступил Хиллари Брэдфилд. Его работа уже доступна к просмотру на платформе Disney+. Проект стал второй частью серии экспериментальных короткометражек компании.

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Фото и видео: YouTube / Nathália Fernandes