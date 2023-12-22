Валиеву исключили из состава сборной РФ

Фигуристка может вернуться к соревнованиям с 24 декабря 2025 года.

Спортсменку Камилу Валиеву исключили из состава российской сборной. Об этом заявил гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган, сообщили в ТАСС.

Валиева в настоящий момент не входит в состав сборной команды. Все сделано в соответствии с законодательными документами. Александр Коган, гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России

Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января дисквалифицировал выигравшую Олимпиаду в Пекине в командных соревнованиях спортсменку. Ей закрыли вход на состязания на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Суд аннулировал результаты девушки с 25 декабря 2021 года. Фигуристка может вернуться к соревнованиям с 24 декабря 2025 года.

Ранее Mia Boyka рассказала Piter.tv, о чем будет ее новый трек с Камилой Валиевой.

Фото: ВКонтакте / Олимпийский комитет России