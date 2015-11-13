Валиева безошибочно исполнила показательный номер во время Кубка Овечкина

Спортсменка исполнила два тройных тулупа.

Российская олимпийская чемпионка по фигурному катанию в командных соревнованиях Камила Валиева безошибочно к исполнила показательный номер под саундтрек к фильму "Аватар". Девушка прокатилась на льду в преддверии матча легенд, который проводится в Красногорске в рамках Кубка Овечкина. В программе было заявлено два тройных тулупа, которые спортсменка успешно реализовала.

Напомним, что в матче легенд с участием юных хоккеистов выступят такие прославленные хоккеисты как Александр Овечкин, Вячеслав Фетисов, Александр Якушев, Илья Ковальчук, Алексей Жамнов. Кубок Овечкина среди отечественных клубов для детей 2010 года рождения начался в понедельник. Соревнования проводятся на арене имени Петрова. Турнир организовывается с 2018 года.

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Фото и видео: YouTube / CПОРТ - live