Вместе с Валерием Савиновым на вопросы населения отвечали руководители подразделений районной администрации.

Исполняющий обязанности главы администрации Выборгского района Валерий Савинов провел прием граждан в телефонном режиме. Вместе с Валерием Савиновым на вопросы населения отвечали руководители подразделений районной администрации. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Одно из обращений поступило от жительницы дома №29а на улице Приморской. Женщина посетовала на состояние подвала дома, который затоплен нечистотами. Валерий Савинов поручил специалистам отдела жилищного хозяйства незамедлительно выехать на место и принять меры к УК, обслуживающей данный дом, чтобы подвальное помещение было осушено. Если этого не произойдет, администрация направит обращение в областной комитет Госжилнадзора. Также по просьбе жительницы в ближайшее время на придомовой территории будет скошена трава.

В ходе телефонной линии также поступил вопрос о том, каким образом будет обеспечена безопасность дорожного движения у дома №10 на Приморском шоссе. Ранее жители уже обращались в администрацию с просьбой принять меры, поскольку автомобилисты, по их словам, нарушают скоростной режим во время передвижения по двору. Валерий Савинов сообщил, что проведены конкурсные процедуры и заключен муниципальный контракт на установку искусственных неровностей. Работа будет выполнена до 1 сентября 2021 года. Также на придомовой территории установят дорожный знак "Жилая зона".

Во время диалога с исполняющим обязанности главы администрации Выборгского района жители получили ответы и на другие вопросы. Ни одна тема не осталась без внимания.

Ранее стало известно, что в Доме Говинга начались противоаварийные работы.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО