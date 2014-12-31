Валерий Меладзе хочет вернуть гражданство Грузии

При этом от российского гражданства певец не намерен отказываться.

Валерий Меладзе хочет вернуть грузинское гражданство. Певец уже подал заявку в Министерство юстиции и прокомментировал свое решение в СМИ.

Меладзе отметил, что не собирается отказываться от российского гражданства. "Мои действия не противоречат законодательствам России и Грузии", — сказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Родившийся в Батуми певец, по всей видимости, воспользовался новыми поправками в законодательстве Грузии. Согласно им, уроженцы страны имеют право до 31 декабря 2020 года повторно получить гражданство. Кандидат должен знать грузинский язык и соответствовать многим другим критериям.

Ранее мы писали, что Николай Басков выпустит альбом о Боге и духовности.

Видео: Instagram / meladze.ru