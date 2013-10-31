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Дирижер Валерий Гергиев возглавил Большой театр
Сегодня, 14:49
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Дирижер Валерий Гергиев возглавил Большой театр

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Урин покинул эту должность по собственному желанию.

Художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева назначили генеральным директором Большого театра. Об этом говорится в сообщении правительства РФ. 

Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Гергиева руководителем Большого театра сроком на пять лет. Владимир Урин покинул эту должность по собственному желанию.

В СМИ сообщается, что новую должность дирижер Гергиев будет совмещать с руководством Мариинским театром и оркестром. Эта информация проверяется.

Музвканта официально представят коллективу Большого театра в качестве нового директора  в ближайшее время. 

Валерий Гергиев — всемирно известный дирижер, который с 1996 года является художественным руководителем и директором Государственного академического Мариинского театра. Он стал основателем нескольких престижных международных фестивалей и с 2011 года возглавляет оргкомитет Международного конкурса имени Чайковского. Музыкальная и общественная деятельность музвканта была отмечена тремя Государственными премиями Российской Федерации, званием Народного артиста России, Заслуженного деятеля искусств и Героя Труда, а также орденами "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степени, орденом Александра Невского.

Ранее на Piter.tv: Владимир Урин попрощался с коллективом Большого театра.

Фото: Московская филармония

Теги: большой театр, валерий гергиев, мариинский театр
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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