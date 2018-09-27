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Валерий Гергиев откроет новый концертный зал в Петербурге
Сегодня, 23:02
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Валерий Гергиев откроет новый концертный зал в Петербурге

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Открыть новую площадку планируют через несколько месяцев.

Художественный руководитель - директор Мариинского театра Валерий Гергиев откроет в Петербурге еще один концертный зал. Новое здание примкнет к концертному залу театра.

Акастикой на новой камерной площадке занимался специалист мирового уровня Ясухиса Тоёта. Зал будет предназначен для выступления молодых исполнителей. Планируется, что все работы завершатся через несколько месяцев. Дирижер пообещал, что обо всех подробностях и премьере в новом зале сообщит заранее. 

Ранее Piter.TV рассказал о том, что в Петербурге стартовал конкурс на создание памятника Петра Чайковского. Скульптуру композитора установят напротив концертного зала Мариинского дворца. 

Фото: Мариинский театр

Теги: гергиев, концертный зал
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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