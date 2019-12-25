Валентина Матвиенко отмечает день рождения

Бывшему губернатору Петербурга исполнилось 72 года.

В среду, 7 апреля, 72-й день рождения отмечает рождения председатель Совета Федерации, бывший губернатор Петербурга Валентина Матвиенко.

Политика поздравили коллеги, в том числе петербургские. К теплым словам присоединился председатель ЗакСа Вячеслав Макаров и депутат Госдумы Вячеслав Володин.

Чиновники отмечают вклад Матвиенко как председателя СовФеда, а время, когда она была губернатором Петербурга, назвали "золотым веком".

Коллеги также пожелали Валентине Ивановне больше свободного времени, чтобы уделять его близким.

Ранее мы писали, что председатель ЗакСа Петербурга не понял песню Манижи для "Евровидения".

Фото: YouTube/Совет Федерации