Вместо "альфа" штамма в препарате будет использован "дельта".

Российскую вакцину "КовиВак" изменят под новые штаммы коронавируса. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщил член-корреспондент РАН и генеральный директор научного центра Чумакова Айдар Ишмухаметов. Специалист рассказал, что препарат для профилактики коронавирусной инфекции будет усовершенствован. В том числе, он будет помогать против "дельта штамма". Для этого ученые уже выделили депонированный индийский штамм. При этом они уточнили, что вопроса о доработке вакцины не стоит.

Он является основой вакцины, производимой цельновирионным способом. Вопрос о доработке не стоит. Просто вместо предыдущего "альфа" в этой вакцине будет присутствовать "дельта" штамм". Айдар Ишмухаметов, представитель НИЦ имени Чумакова

Центр также сможет получить разрешение на проведение клинических испытаний препарата на лицах, которым более 60 лет. Разрешение должно быть выдано уже в сентябре текущего года. Пока что специалистам разрешена третья поствакцинная стадия тестирования.

Центр Чумакова ожидает публикацию о "Ковиваке" в британском научном журнале через неделю.

Видео: YouTube / Россия 24