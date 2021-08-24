Центр Чумакова ожидает публикацию о "Ковиваке" в британском научном журнале через неделю. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщил член-корреспондент Российской академии наук Айдар Ишмухаметов. По словам специалиста, материал будет подготовлен авторами издания Emerging Microbes and Infections.
Через неделю выходит публикация в журнале Emerging Microbes and Infections. Мы ее обещаем распространить достаточно хорошо, чтобы мы смогли аргументированно ответить на те вопросы, которые возникают как у профессиональной аудитории, так и у населения.
Айдар Ишмухаметов, член РАН
эксперт уточнил, что также публикации о российской разработке для профилактики коронавируса готовятся еще в ряде авторитетных зарубежных изданий.
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Видео: YouTube / Россия 24
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