Вакцинированных "Спутником V" иностранцев отказываются пускать в Украину

Вакцина не включена в перечень одобренных ВОЗ.

Украина не разрешает въезд в страну иностранцам, привившимся российским препаратом "Спутник V", которые могут предъявить документы о вакцинации. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

В последние дни на Украину пытаются въехать иностранцы с документами об иммунизации вакциной "Спутник V". Подчеркиваем, такой документ не дает права на въезд на Украину, поскольку данная вакцина не включена в перечень ВОЗ, - говорится в сообщении.

Напомним, что на это неделе Украина разрешила въезжать в страну иностранцам без теста на коронавирус. Однако необходимо представить сертификат о вакцинации препаратами, которые одобрила ВОЗ. В страну можно въехать тем, кто привит вакцинами Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinopharm, Sinovac и Janssen.

Фото: Piter.TV