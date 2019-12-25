Вакцину от сезонного гриппа сделали более двух миллионов петербуржцев

Это почти 40% населения города.

В Петербурге на сегодняшний день от гриппа привились 2 062 924 человек (почти 40% населения). Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Особое внимание уделяется иммунизации беременных, детей и пациентов из групп риска. Вакцинация проводится в рамках национального календаря профилактических прививок, так и за счет средств администраций районов города, предприятий, организаций и предпринимателей.

В Петербурге при этом свою работу продолжают более 30 прививочных пунктов. Охват прививками населения должен составить не менее 60 %.

Ранее Роспотребнадзор назвал различия между гриппом и коронавирусом.

Фото:Piter.TV