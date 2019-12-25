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Роспотребнадзор назвал различия между гриппом и коронавирусом
Сегодня, 15:23
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nastya960

Роспотребнадзор назвал различия между гриппом и коронавирусом

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Два вируса имеют похожий спектр симптомов, при этом доля тяжелых случаев отличается.

Главным различием между симптомами COVID-19 и гриппа является их скорость передачи. Грипп распространяется быстрее (3 дня), чем коронавирус (5-6 дней). Об этом сообщили специалисты Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Грипп распространяется быстрее, чем коронавирус, но человек с COVID-19 может являться переносчиком уже за 1-2 дня до появления симптомов.

Также у коронавируса высокий уровень распространения от одного отдельного зараженного. То есть один заболевший COVID-19 может заразить в 2,5 раза больше людей, чем заболевший гриппом.

Два вируса имеют похожий спектр симптомов, при этом доля тяжелых случаев отличается. При коронавирусе доли тяжелых и критических случаев выше, чем те, которые наблюдаются для гриппа.

Ранее в Роспотребнадзоре оценили ситуацию с заболеваемостью гриппом в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Теги: грипп, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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