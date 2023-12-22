Акция у памятника Блокадному трамваю прошла в Петербурге

Экскурсоводы рассказали, что в годы войны вагоны трампарка на проспекте Стачек, набитые мешками с камнями и песком, использовались как баррикады, чтобы перегородить путь в сторону Стрельны.

В Петербурге провели торжественно-траурную акцию в честь 82-й годовщины возобновления трамвайного движения в блокаду. Звук вагона "Витязь-Ленинград" смешался с игрой военного оркестра штаба Ленинградского военного округа у памятника блокадному трамваю. Об этом сообщили в пресс-службе "Горэлектротранса".

Директор предприятия Денис Минкин трамвай проедет по Стрельнинской линии, в километре от которой был настоящий фронт. Но, несмотря на все тяготы и ужасы, никогда Ленинград не покорился врагам.

Экскурсоводы рассказали, что в годы войны вагоны трампарка на проспекте Стачек, набитые мешками с камнями и песком, использовались как баррикады, чтобы перегородить путь в сторону Стрельны. Но не все участки линии были парализованы. Через оставшиеся участки на фронт подвозили боеприпасы, продовольствие, эвакуировали раненых. Действующие маршруты трамваев доходили только до Нарвских ворот.

Ранее мы сообщили о том, что на ВСМ Москва — Петербург предусмотрено 16 остановок.

Фото: Telegram / Горэлектротранс