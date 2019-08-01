В США в зоопарке родился первый белый носорог "из пробирки"

Эмбрион северного носорога подсадили самке южного белого носорога.

В одном из американских зоопарков на свет появился детеныш южного белого носорога, который был зачат в результате искусственного оплодотворения. Об этом сообщали пресс-служба San Diego Zoo Safari Park.

Зоологи уверены, что рождение детеныша поможет возродить северного белого носорога. Ведь последний самец этого вида скончался в 2018 году. Сейчас остались только две самки, но и их возраст уже достаточно большой. Поэтому ученые подсадили эмбрион самке южного белого носорога в качестве суррогатной матери. Эксперимент с Викторией показал, что такой "проект" вполне жизнеспособен.

Что касается южных белых носорогов, то их на воле живет около 18 000 особей.

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Видео: San Diego Zoo Safari Park